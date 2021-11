Mercato Inter, un pallino di Inzaghi resta nel mirino: sarà la volta buona?

Mercato Inter: i nerazzurri vogliono regalare Adam Marusic a Simone Inzaghi.

L’esterno serbo della Lazio, che in questa stagione sta vivendo un ballottaggio con un altro pupillo del tecnico nerazzurro, Manuel Lazzari, potrebbe partire a fine stagione visto che il proprio rapporto contrattuale con la squadra biancoceleste del presidente Claudio Lotito scade il 30 giugno 2022. E’ vero che ci sono stati dei contatti con gli agenti per poter rinnovare il contratto, ma è altrettanto vero che il giocatore si sta guardando intorno visto che ci potrebbe essere l’occasione per migliorare le cifre del proprio contratto e potrebbe essere l’ultima della carriera.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da parte del sito Cittaceleste, l’Inter starebbe sondando il terreno per capire la fattibilità dell’affare e per provare a regalare ad Inzaghi un esterno che conosce bene e che potrebbe sostituire il partente Ivan Perisic – a tal proposito, leggi qui anche gli altri nomi sul taccuino dei dirigenti.

Vedremo se la trattativa andrà a buon fine e se l’Inter riuscirà a mettere una toppa in una zona di campo molto importante con un giocatore gradito ad Inzaghi e per cui non sarebbe necessario sborsare alcunchè. Intanto, da viale della Liberazione, ci si muove anche in vista del mercato di gennaio, con il centrocampo come reparto cerchiato in rosso ed il nome di Nahitan Nandez sempre in cima alla lista dei desideri nerazzurri, dopo essere stato rincorso per tutta la scorsa estate, senza riuscire, però, a portarlo a Milano per le richieste troppo alte del presidente Giulini – leggi qui le novità su questo interesse.