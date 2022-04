Mercato Inter, un obiettivo per la difesa sfuma: destinazione Premier

Mercato Inter, Matthias Ginter va verso la Premier League.

Il difensore tedesco classe 1994 e di proprietà del Borussia Monchengladbach. ha il suo contratto in scadenza con la società tedesca il prossimo giugno ed ha già comunicato ai propri dirigenti di non volere prolungare oltre il rapporto e pertanto si sta guardando intorno per prendere la decisione migliore in merito alla sua prossima destinazione. Su di lui, negli scorsi mesi, tante testate avevano parlato anche della possibilità che il giocatore potesse arrivare all'Inter nella prossima stagione, anche se forte era la concorrenza del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sports, però, oggi le cose sono radicalmente cambiate e la possibile destinazione potrebbe essere, alla fine, la Premier League, con Aston Villa e West Ham pronte a presentare offerte interessanti per averlo in rosa nella prossima stagione. Dunque, niente Inter per il giocatore che, quindi, avrà ancora qualche tempo per prendere la decisione finale. I nerazzurri, dal canto loro, hanno già individuato l'elemento con cui rafforzare il proprio reparto difensivo.

Si tratta del difensore brasiliano di proprietà del Torino, Gleison Bremer, che soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Stefan de Vrij - giocatore acquistato a parametro zero dalla Lazio e che quindi garantirebbe una sostanziosa plusvalenza a bilancio - sarebbe il nome giusto per la difesa nerazzurra. Su vecchi e nuovi obiettivi cominciano a delinearsi i destini: quello di Ginter non sarà a Milano che ha scelto un'altra stada, vedremo in quale squadra riusciremo a vederlo la prossima stagione.