Mercato Inter, un obiettivo di gennaio potrebbe arrivare a giugno

Mercato Inter, Angelino potrebbe essere un obiettivo nerazzurro a giugno.

Questo almento è quanto sostiene il quotidiano sportivo spagnolo, As, che, oltre a lanciare questa notizia, ha anche riportato di un retroscena di mercato per quanto riguarda la trattativa che ci sarebbe già stata tra l'Inter e la squadra tedesca già in questo gennaio. Infatti, prima di acquistare Robin Gosens, Beppe Marotta e Piero Ausilio, hanno contattato l'agente del ragazzo per capire la fattibilità dell'operazione, pista, però, abbandonata quando la richiesta del Lipsia è stata attestata intorno ai 50 milioni di euro.

Un interesse che potrebbe essere ripreso a giugno, visto che i nerazzurri potrebbero dire addio a Ivan Perisic questa estate, quando il croato andrà in scadenza di contratto. Per questo i contatti potrebbero essere ripresi e, chissà, questa volta, potrebbe davvero andare in porto. Per l'Inter, però, c'è da battere la concorrenza del Real Madrid, che a sua voltà dovrà sostituire il partente Marcelo che tornerà in Brasile e che sta visionando da tempo il giocatore classe 1997.

Vedremo, dunque, cosa accadrà. Di certo l'Inter potrebbe fare qualcosa sulla fascia sinistra, sempre che Ivan Perisic non rinnovi il proprio contratto, accontentandosi della cifra offerta dalla società nerazzurra, senza dimenticare la temibile concorrenza di Florentino Perez, intenzionato a tornare prepotentemente sul mercato e rinforzare la squadra per arrivare ad ambire con le grandi corazzate europee. L'Inter attende gli sviluppi, avendo il vantaggio di conoscere già la situazione del giocatore e potendo programmare eventuali cessioni per arrivare allo spagnolo nel corso di questa estate.