Mercato Inter, un obbiettivo per il centrocampo va in Germania?

Secondo quanto riporta Sky Germania, il Bayern Monaco ha praticamente chiuso per l’acquisto di Georgino Wijnaldum a parametro zero per la prossima stagione.

Il centrocampista olandese, che ieri pomeriggio ha salutato i tifosi del Liverpool, era nel mirino anche dell’Inter.

A questo punto, la società nerazzurra, dovrà cercare un altro nome in quel ruolo, per poter dare delle alternative ad Antonio Conte.