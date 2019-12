Mercato Inter, un nome su tutti. Nerazzurri fiduciosi di chiudere a gennaio

Sembra essere in questo momento Marcos Alonso l'obiettivo di mercato numero uno per l'Inter. Lo spagnolo in forza al Chelsea piace moltissimo a Conte, che vorrebbe riabbracciarlo a gennaio.

Il giocatore non sembra far parte delle strategie di Lampard, che nelle ultime gare non lo ha nemmeno convocato. L'Inter sta quindi preparando la sua offerta. L'intenzione è quella di prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato circa a 20 milioni.

Tuttavia sembra difficile che il Chelsea possa privarsene secondo queste modalità Il patron Abramovich potrebbe chiedere un obbligo di riscatto, e comunque con cifre superiori. L'Inter dal canto suo sarebbe ottimista di poter chiudere l'affare. Lo riporta il Corriere dello Sport.