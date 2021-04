Mercato Inter, un nome per l'attacco. Su di lui mezza Europa

Grandi manovre per rendere un reparto atomico ancora più forte. L'Inter sarebbe una delle squadre in lizza per prendere l'attaccante del Manchester City, Sergio El Kun Aguero.

Secondo quanto riportato dal Sun, l'argentino sarebbe il primo nome della dirigenza nerazzurra per rinforzare l'attacco. Anche la Juventus sarebbe molto interessata all'attaccante, per avere una coppia di centravanti con Morata e l'argentino.

Ma per il giocatore sarà bagarre: infatti su di lui non c'è solo l'Italia. Il Barcellona vorrebbe portarlo in Catalogna la prossima estate, così come il Psg, il Manchester United e l'Arsenal.