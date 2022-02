Mercato Inter, un mancato addio a gennaio ha bloccato un arrivo in mezzo

Mercato Inter, la mancata cessione di Vecino ha bloccato l'arrivo di un centrocampista.

E' questo quanto riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, la quale ha analizzato il mercato invernale dell'Inter, che ha visto gli arrivi di Felipe Caicedo dal Genoa, ma soprattutto quello di Robin Gosens dall'Atalanta. Ma tra queste entrate già ufficiali, ce ne sarebbe potuta essere un'altra, questa volta a centrocampo, che, purtroppo per la squadra nerazzurra, non si è riuscita a concretizzare a causa della mancata partenza di Matias Vecino, dato fuori dal progetto alla vigilia.

Infatti, sempre secondo la rosea, il centrocampista uruguayano avrebbe rifiutato ogni destinazione, decidendo di rimanere a Milano fino alla fine del suo contratto che scade il prossimo giugno. Una permanenza, la sua, che di fatto ha bloccato l'arrivo di un nuovo centrocampista che era stato identificato in Davide Frattesi del Sassuolo e che sarebbe stato molto utile, soprattutto per dare un ricambio efficace a Nicolò Barella che, tra le altre cose, sarà squalificato per entrambi i match di Champions League contro il Liverpool.

Insomma, ogni discorso è stato rinviato a questa estate, quando di fatto Vecino potrà scegliere con tutta la calma la sua prossima destinazione - ci sarebbero il Napoli, ma soprattutto la Lazio su di lui -, e Frattesi potrà trattare il suo passaggio in nerazzurro, soprattutto dopo le parole di grande apertura rilasciate nella giornata di ieri da Giovanni Carnevali e che hanno testimoniato come l'Inter sia arrivata prima sia su di lui che su Gianluca Scamacca. Vedremo se a queste parole succederanno dei fatti concreti.