Mercato Inter, un'italiana si inserisce per Martin Satriano

Mercato Inter, l'Ascoli si inserisce nella corsa a Satriano.

L'attaccante uruguayano classe 2001, questa estate si è messo in mostra a suon di gol e di prestazioni, con la prima squadra di Simone Inzaghi, tanto da convincere lo stesso tecnico nerazzurro a trattenerlo in rosa come quinto attaccante, in modo da prendere il posto di una delle punte nel caso di infortunio. Di fatto, però, il minutaggio è stato parecchio scarso, con ingressi in campo in qualche stralcio di gara, ma retrocedendo, nuovamente, anche nella squadra Primavera di Christian Chivu.

Proprio per questo lo stesso giocatore ed il suo agente stanno iniziando a pensare di trovare una nuova sistemazione nel corso del mercato di gennaio con alcune squadre, italiane e non, come Cagliari e Brest, che si sono molto interessate a lui. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, ci sarebbe stato sull'attaccante il deciso inserimento di una squadra di Serie B che, come già anticipato, è l'Ascoli che sta cercando una punta per rinforzare la propria squadra in vista del mercato di gennaio.

L'Inter punta molto sul ragazzo e vorrebbe intraprendere un percorso come fatto per Mulattieri, in prestito, in modo da poterlo valutare e poterlo riportare alla casa base nel caso di una situazione proficuo o, comunque, di poterlo utilizzare come pedina per abbassare la parte cash di alcuni giocatori che potranno interessare la dirigenza nerazzurra. Vedremo quale sarà l'epilogo della situazione che ruota intorno a Satriano, ma su di lui più di qualcosa si muove per il mercato di gennaio.