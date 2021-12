Mercato Inter, un'inglese piomba sul talento Alvarez

Mercato Inter, il Manchester United piomba con forza su Julian Alvarez.

Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano argentino Olè, l'attaccante che quest'anno è stata una vera e propria rivelazione al River Plate, è attenzionato con molta attenzione anche dai Red Devils che avrebbero deciso di pagare la clausola risolutoria da 20 milioni di euro prevista nel suo contratto che scade il 31 dicembre del 2022. Un giocatore che è stato richiesto dal nuovo allenatore del Manchester United, Ralf Ragnick, soprattutto vista la possibile partenza di Anthony Martial che è in trattativa con il Siviglia.

Sul giocatore, oltre al forte interesse della squadra inglese, ci sarebbe anche quello del Bayern Monaco, che lo avrebbe individuato come sostituto del futuro di Robert Lewandowski, del Milan, della Juventus, che però, al momento, starebbe lavorando su altre piste come quelle di Memphis Depay e di Arkadius Milik, e l'Inter, la quale è stata più volte in Argentina per visionarlo da vicino con il braccio destro di Piero Ausilio, ovvero Dario Baccin.

Vedremo quale sarà l'epilogo di questi interessi e chi la spunterà in maniera definitiva. Di sicuro, per l'Inter, la corsa ad Alvarez rimane molto complicata, non tanto per il prezzo che per un talento del genere è anche basso, quanto per la concorrenza di squadre che possono disporre di capacità economica che, al momento, non possiede la società nerazzurra. Per strapparlo al River Plate e alla concorrenza ci vorrà un grande lavoro di diplomazia, magari utilizzando l'arma Javier Zanetti che spesso, con i giocatori argentini, è stato decisivo per un loro futuro approdo a Milano e all'Inter - si veda il caso di Lautaro Martinez.