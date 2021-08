Mercato Inter: un infortunio rallenta l'arrivo di Nandez?

Mercato Inter: a ore ci sarà un nuovo incontro con il Cagliari per Nandez. Lo ha anticipato, questa sera (domenica 1 agosto) la redazione di Sky Sport indicando nella giornata di domani, lunedì 2, una possibile giornata 'chiave' per la trattativa. Attenzione, però: la tv informa anche che bisognerà capire quanto peserà l'infortunio di Rog (si parla di un problema serio al ginocchio) e se questo stop possa o meno rallentare la cessione del giocatore uruguaiano.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di TuttoSport, i due club sarebbero comunque a un passo l'accordo per il trasferimento del giocatore uruguaiano in nerazzurro. Giulini ha accettato il prestito con diritto di riscatto offerto dai nerazzurri, e adesso si lavora per limare la distanza sul prezzo del prestito: la richiesta del club sardo è di 5 milioni di euro, mentre l'Inter è ferma a 2/3 milioni. Ancora da risolvere la questione Nainggolan, parte integrante della trattativa per il centrocampista cagliaritano anche se formalmente slegata.

La Gazzetta dello Sport ha spiegato poi che "Nandez si dirige spedito dall’Uruguay verso Milano con naturalezza: non è solo il cagliaritano che brama l’Inter (e ritarda il ritorno in Sardegna), è anche l’Inter che brama l’uruguaiano. Nandez possiede, infatti, una caratteristica cara al nuovo padrone di casa: Simone Inzaghi ama da sempre i giocatori che riescono a recitare su spartiti diversi e, non a caso, cerca un esterno da riciclare a nuove mansioni. Con Nandez, infatti, l’Inter non prende soltanto un laterale destro, l’erede del marocchino, ma pure un guerriero che si esalta nelle battaglie in mediana".