Mercato Inter, un giovane del Cagliari in orbita nerazzurra

Secondo quanto riportato da TMW, il Cagliari ha rinnovato il contratto del giovane centrocampista classe 2000, Riccardo Landinetti, fino al 2024.

Il giocatore, però, potrebbe stare ancora per poco con la maglia dei sardi con l’Inter spettatrice interessata. Infatti, come la passata estate, il giovane era stato inserito in uno scambio per arrivare a Radja Nainggolan, poi non andato in porto.

La prossima estate potrebbe essere quella buona, con il belga che resterebbe definitivamente in Sardegna ed il giovane pronto a fare il grande salto.