Mercato Inter, un giovane cercato in prestito dal Torino

La campagna acquisti dell'Inter vedrà il sicuro acquisto di una punta per la prossima stagione con il primo nome nella lista che è quello di Joaquin Correa della Lazio. Ma a delle entrate dovranno corrispondere le uscite degli esuberi. Tanti, infatti, sono i giocatori in uscita, soprattutto per quanto riguarda i giovani.

Come riporta il quotidiano torinese, Tuttosport, tra gli attaccanti in uscita ci sarebbe anche l'italo-colombiano, Eddie Salcedo, l'anno scorso in prestito al Verona e tornato all'Inter per il ritiro con Simone Inzaghi. Per l'attaccante classe 2001, ci sarebbe l'interessamento di un suo grande estimatore come il suo ex allenatore Ivan Juric, oggi al Torino.

E proprio la società granata starebbe provando a prelevare il calciatore in prestito. L'Inter potrebbe accettare la destinazione, visto che, dopo qualche presenza in Serie A e l'esperienza avuta, Salcedo potrebbe trovare ancora più continuità in una squadra che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche.