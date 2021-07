Mercato Inter, un giocatore vicinissimo al ritorno in Ligue 1

Il mercato in uscita dell'Inter comincia a prendere forma. Oltre alla partenza ufficiale di Achraf Hakimi e a quelle sempre più vicine di Esposito, Males e Joao Mario, un altro giocatore è vicinissimo a lasciare la squadra nerazzurra e a tornare in Francia.

Secondo il quotidiano Le10Sport, infatti, Andrew Gravillon sarebbe in procinto di passare al Reims in prestito. Un difensore su cui l'Inter non punta, anche se è stato protagonista di una bella stagione con il Lorient.

Qualcosa si muove ed è tutto grasso che cola per l'Inter che, dopo, potrà concentrarsi sui giocatori in entrata per rafforzare la rosa di Inzaghi in vista della prossima stagione.