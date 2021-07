Mercato Inter, un ex nerazzurro nelle mire della Roma. Questa la notizia di pochi minuti fa rilasciata da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale in onda ogni sera su Sky Sport. Parlando del mercato dei giallorossi l'esperto di calciomercato ha fatto il nome di Alex Telles come obiettivo per la fascia sinistra.

Il terzino sinistro, transitato sulla sponda nerazzurra di Milano con alterna fortuna, interesserebbe molto alla Roma che sta cercando un terzino sinistro dopo l'infortunio patito da Spinazzola durante l'Europeo: "Alex Telles interessa molto in prestito, se il Manchester United dovesse accettare queste condizioni la trattativa potrebbe andare avanti". Il terzino è stato acquistato dai Red Devils, nel 2020, per una cifra attorno ai 15 milioni.

L'ex Inter potrebbe dunque tornare in Serie A e rimettersi in gioco in un Campionato dove - nella prima esperienza del 2015/16 - non era riuscito a lasciare il segno.