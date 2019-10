Mercato Inter - Un esubero del Barça apre al trasferimento

Rakitic ai ferri corti col Barcellona: il giocatore non sarebbe contento del poco spazio ricevuto finora e non esclude un addio in vista del mercato. Su di lui l'Inter che monitora la situazione.



Ecco le dichiarazioni del centrocampista ai media croati e riprese dal portale Calciomercato.com:



"Non so quello che succederà. Farò tutto il possibile per cambiare la situazione attuale. Ho un contratto in scadenza nel 2021 e il Bar​ça è il miglior club del mondo, però ho voglia di giocare e non solo passeggiare per le vie della città o andare al mare. Ho parlato con la dirigenza: tutti sapevano che avevo altre opzioni, non era un segreto, ma sono rimasto. Se le cose non dovessero cambiare ci siederemo nuovamente al tavolo per discutere del mio futuro".