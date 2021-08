Mercato Inter, un difensore vicino al rinnovo di contratto

Nelle giornate che stanno portando al trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante belga, Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea, e che sta scuotendo tantissimo tutto il mondo nerazzurro, soprattutto i tifosi, c'è una notizia che, invece, potrebbe dare ossigeno e più serenità al mondo nerazzurro, dal momento che uno dei leader dello spogliatoio e beniamino del pubblico.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, Milan Skriniar, difensore slovacco dell'Inter, sarebbe molto vicino a rinnovare il proprio contratto con la squadra nerazzurra, contratto rinnovato nel 2019 e in scadenza il 30 giugno del 2023. Rinnovo meritato alla luce delle dichiarazioni e degli atti d'amore del giocatore verso la maglia nerazzurra, per un giocatore che è il designato ad avere la fascia di capitano.

Per un totem che va via, un altro che potrebbe rinnovare il suo contratto. Un'Inter che sembra sgretolarsi con le cessioni dei propri big, deve almeno blindare quella che rappresenta la propria anima sia nello spogliatoio che sul campo da gioco. Milan Skriniar oramai è totalmente immerso nel mondo nerazzurro, almeno lui rappresenterà ancora una sicurezza per i tifosi dell'Inter.