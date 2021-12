Mercato Inter, un difensore sempre più vicino: la situazione

Mercato Inter, Matthias Ginter si avvicina sempre di più ai nerazzurri.

Nella giornata di ieri, il difensore tedesco di proprietà del Borussia Monchengladbach, ha annunciato attraverso i suoi profili social la volontà di non proseguire la sua avventura in Germania e, quindi, vista la scadenza del proprio contratto il prossimo 30 giugno, chi lo prenderà lo farà a parametro zero. La conferma è avvenuta quest'oggi anche dai canali ufficiali della società tedesca. Sul giocatore, da tempo, si parla di un forte interessamento dell'Inter, che vorrebbe prelevarlo in vista del mercato estivo.

Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a La Gazzetta dello Sport, al giocatore non mancano le proposte che vengono dalla Premier League e dalla Liga Spagnola, con il Barcellona che vorrebbe averlo con sè. Ma l'Inter starebbe spingendo molto, perchè la dirigenza nerazzurra lo avrebbe identificato come quell'elemento tecnico, capace di fare regia arretrata che fa al caso di Simone Inzaghi. Non solo, ma in viale della Liberazione, vorrebbero una risposta anche in tempi brevi, per fare in modo, poi, da poter fare con calma tutte le valutazioni possibili per quanto riguarda un'eventuale cessione di Stefan de Vrij a giugno.

Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate dai fatti, di sicuro l'Inter si sta muovendo sul giocatore che interessa molto, soprattutto in un periodo in cui non potranno esserci grossi investimenti, un acquisto fatto senza spendere alcunchè potrebbe essere un vero affare. Ginter si libererà dal Borussia Monchengladbach a zero, l'Inter vuol farsi trovare pronta per non farsi scappare una ghiottissima occasione di mercato.