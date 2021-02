Mercato Inter, un difensore potrebbe sfumare e andare in Premier

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, questa potrebbe essere l'ultima stagione per Nikola Milenkovic in maglia viola. Il difensore piace molto sia in Italia che all'estero, soprattutto in Inghilterra.

Tra le squadre interessate al centrale serbo c'è anche l'Inter, che la passata stagione si era interessata al giocatore nel caso in cui ci fosse stata un'eventuale partenza di Milan Skriniar, ma così non è stato.

La valutazione che ne fa la Fiorentina è di 30-35 milioni di euro. Prezzo proibitivo per l'Inter ad oggi ed è per questo che la destinazione più probabile resta la Premier League.