Mercato Inter, un difensore in uscita: va al Saint Etienne?

Il mercato in uscita dell'Inter potrebbe regalare soldi freschi in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra la società e il Saint Etienne per un difensore.

Parliamo di Andrew Gravillon, difensore centrale francese, attualmente in prestito al Lorient, che sta convincendo in Ligue 1. Le prossime settima ci diranno di più.

Un'operazione del genere porterebbe soldi freschi all'Inter da poter reinvestire, successivamente, sul mercato estivo.