Mercato Inter, un club italiano su due obiettivi nerazzurri: sfida con Marotta

Mercato Inter: i nerazzurri continuano a guardare al futuro.

L'Inter, con l'arrivo di Gosens e di Felipe Caicedo (qui le ultimissime sull'attaccante), rinforza ulteriormente la propria rosa. I nerazzurri, primi in Campionato e qualificati agli ottavi di Champions stanno facendo grandi cose e puntano a migliorarsi alzando ulteriormente la qualità della rosa. Marotta e Ausilio insieme a Simone Inzaghi vogliono aprire un nuovo ciclo vincente e per farlo hanno bisogno di un mix perfetto di giocatori giovani e giocatori d'esperienza capaci di continuare a vincere. Dopo essersi assicurati un portiere giovane e forte come Onana e soprattutto portando a Milano Robin Gosens, l'Inter lancia un messaggio chiaro: vuole dominare a lungo.

Per farlo, avrà bisogno di colpi di caratura mondiale e soprattutto di giovani talenti capaci di sbocciare per mantenere la squadra al vertice a lungo. Tra i tanti giovani interessanti osservati dall'Inter spuntano due nomi dall'Empoli. Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino Parisi e Viti, due giocatori che in questa stagione sotto la guida di Andreazzoli si sono messi in mostra, ma la concorrenza per i due gioielli è agguerrita. Infatti come svelato dalla Gazzetta dello Sport, un club italiano avrebbe puntato i due obiettivi nerazzurri, ovvero il Napoli di Spalletti.

Una sfida non facile per i nerazzurri che però proveranno a portare a Milano i due talenti dell'Empoli. Intanto Marotta continua a lavorare sulle piste Scamacca e Frattesi del Sassuolo. Una carta fondamentale per l'Inter potrebbe essere quella di Pinamonti, attaccante nerazzurro attualmente in prestito all'Empoli, come svelato in precedenza sul nostro sito.