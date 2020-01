Mercato Inter, un club in sede: possibile cessione per l'attaccante

Il ko di Inglese costringe il Parma ad operare sul mercato. Daniele Faggiano, ds dei ducali, si è recato nella sede dell'Inter per discutere di un eventuale approdo di Sebastiano Esposito nel club allenato da D'Aversa.



Sul talento nerazzurro ci sarebbe anche la Spal, primo club a muoversi con la formula del prestito a strappare il gioiellino allenato da Conte. Adesso ci prova il Parma, adottando sempre la formula del club ferrarese.



Esposito è andato a segno solo una volta in questo campionato e ora si medita su una sua cessione sempre in Italia. I club estimatori non mancano, con la dirigenza targata Suning che riflette sul futuro del classe 2002. A riportarlo è Calciomercato.com