Mercato Inter, un club fa sul serio per Sanchez: pronto un biennale

Il futuro di Alexis Sanchez sembrerebbe sempre più lontano dall’Inter. Il cileno, attualmente fermo ai box per un infortunio rimediato in Copa America con la sua nazionale, è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e potrebbe lasciare i nerazzurri in questi ultimi giorni di mercato. L’Inter, infatti, starebbe valutando una sua cessione per liberarsi del suo pesante ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Secondo quanto riportato dal portale turco hurriyet.com, il futuro del giocatore potrebbe essere al Fenerbache. I turchi sarebbero seriamente interessati all’attaccante e sarebbero pronti a prenderlo a costo zero. Il club avrebbe già avviato i contatti con il suo agente Fernando Felicevich. I turchi sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto biennale ma molto dipenderà anche dall’Inter.

I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti a liberarlo a parametro zero e rescindergli anticipatamente il contratto con il versamento di una buonuscita per facilitare la sua cessione al Fenerbache. Sono attese novità ed eventuali conferme sulla situazione entro le prossime ore. Non è da escludere che la sempre più possibile cessione di Alexis Sanchez possa sbloccare l'arrivo di Andrea Belotti in nerazzurro.