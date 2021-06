Mercato Inter, un club di Serie A fa sul serio per Esposito: contatti avviati

L’Inter è una delle società più attive in questo momento sul mercato, specialmente sul fronte uscite. Dopo l’acquisto a parametro zero di Achraf Calhanoglu, l’obiettivo della dirigenza nerazzurra sarebbe quello di accelerare sulle cessioni per sistemare il bilancio e alleggerire il monte ingaggi. Oltre ad Achraf Hakimi, sempre più vicino al Psg, dovrebbero essere ceduti anche tutti gli esuberi presenti in rosa.

Sul piede di partenza ci sarebbe anche Sebastiano Esposito, tornato in nerazzurro dopo il prestito al Venezia. Il talento sarebbe alla ricerca di una nuova squadra che gli permetta di giocare con continuità. Il suo agente, Federico Pastorello, ha avuto un incontro nella giornata di ieri con la dirigenza interista per parlare del futuro del suo assistito.

L'Inter sarebbe pronta a farlo partire, non è da escludere un addio a titolo definitivo, specialmente di fronte ad una buona offerta. Sul giocatore ci sarebbero alcuni club, tra cui il Sassuolo di Alessio Dionisi. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il club neroverde farebbe sul serio per Esposito avrebbe fatto alcuni sondaggi con l'Inter per capire la fattibilità dell'operazione. Attenzione anche alla pista Parma, retrocesso in Serie B, che potrebbe garantire al giocatore un maggiore minutaggio