Mercato Inter, un centrocampista sfuma definitivamente: è vicino all'Atletico

Mercato Inter, Kamara del Marsiglia si allontana sempre di più.

Negli scorsi giorni, si era parlato di un interessamento da parte della società nerazzurra per il centrocampista della società francese per il ruolo di vice-Brozovic, dal momento che, il prossimo 30 giugno, il suo contratto andrà in scadenza e tante squadre sono pronte ad accaparrarsi un talento del genere. In realtà, è vero che a Beppe Marotta e Piero Ausilio piacerebbe provare ad imbastire una trattativa per il centrocampista classe 1999, ma è anche vero che al momento l'Inter parte in netto svantaggio.

Infatti, secondo quanto riportato attraverso il suo profilo Twitter dal giornalista di Sky Sport, Matteo Moretto, esperto di calciomercato, il giocatore sarebbe molto attratto dalla possibilità di poter giocare con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Infatti, i colchoneros, al momento sembrano essere molto vicini all'acquisto a parametro zero di Kamara, e se così fosse davvero, metterebbero a segno un colpo veramente importante per la propria metà campo, già ricca di calciatori di altissimo valore.

I nerazzurri, dunque, sembra si debbano concentrare su altri obiettivi per trovare quel profilo che possa fungere da vice-Brozovic. In queste settimane, in tal senso, sono stati fatti tanti nomi a tal proposito, con quello di Jordan Veretout, che potrebbe essere quello giusto per poter ricoprire quel ruolo, sia per versatilità in campo, ma anche per la grande qualità che ha mostrato in questi anni di Serie A con le maglie di Fiorentina e soprattutto con quella della Roma, che, adesso, sembra averlo messo alla porta dopo l'acquisto di Oliveira.