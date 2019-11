Mercato Inter - Un centrocampista in uscita, due club spagnoli su di lui

Borja Valero sembrerebbe essere uno dei tanti indiziati a partire: il centrocampista ex Fiorentina non starebbe trovando abbastanza spazio all'interno degli schemi di Conte.



Il giocatore avrebbe ricevuto delle lusinghe da club iberici, precisamente da Getafe e Villarreal che, stando alle indiscrezioni riportate da "El Gol Digital" starebbero tenendo nel mirino il profilo dello spagnolo. L'interesse resterebbe ancora vivo data l'esigenza delle due squadre di trovare un valido innesto per quanto concerne la mediana.



L'Inter sorride, data l'esigenza di fare cassa e guadagnare soldi preziosi destinati a rinforzi sulla mediana. Borja Valero sarebbe sempre ai margini del club e la situazione attuale potrebbe addolcire la sua cessione.