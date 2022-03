Mercato Inter, un centrocampista del Real Madrid per i nerazzurri

Mercato Inter, i nerazzurri monitorano anche Dani Ceballos.

Il centrocampista del Real Madrid, in questa stagione, non sta trovando lo spazio che si aspettava e con Carlo Ancelotti sulla panchina dei blancos è riuscito a trovare il campo solamente per settantacinque minuti tra Liga Spagnola e Coppa del Re. Ecco che, in vista dell'estate, il centrocampista spagnolo classe 1996 ha tutta l'intenzione di cambiare aria e, magari, cambiare anche campionato per riuscire a provare un'altra nuova esperienza professionale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, l'Inter avrebbe chiesto informazioni su di lui per giugno, soprattutto per approfittare della sua situazione contrattuale, dal momento che il suo rapporto con il Real Madrid scade il prossimo 30 giugno. Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno stare molto attenti alla concorrenza che arriva soprattutto dalla Serie A, visto che anche il Milan starebbe pensando a Ceballos per l'estate per rinforzare la propria trequarti e dare a Pioli un giocatore che la società rossonera sta inseguendo oramai da parecchio tempo.

Vedremo se le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna saranno confermate da una trattativa ufficiale, di sicuro la dirigenza sta facendo un pensierino sul giocatore per farne un alter ego di Hakan Calhanoglu nel corso della prossima stagione. Un giocatore che vuole ritrovarsi e che vuole farlo in grandi palcoscenici come potrebbe essere quello nerazzurro. Beppe Marotta e Piero Ausilio prendono nota e vogliono trovare dei tasselli che possano inserirsi nella miglior maniera possibile nello scacchiere tecnico-tattico di Simone Inzaghi per avere la possibilità di avare delle alternative in più e far riposare i giocatori titolari.