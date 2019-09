Mercato Inter, un centrocampista del Barça sempre sul taccuino di Marotta

Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, rimane sempre in orbita Inter. Questa la notizia lanciata oggi dall'edizione odierna di "Sport", quotidiano catalano che sottolinea come il pressing nerazzurro sia persistente.



Il croato, al momento ai ferri corti con il tecnico Valverde, non starebbe vivendo un buon periodo data la sua posizione nella mediana blaugrana come quinta scelta agli ordini dell'ex allenatore dell'Athletic Bilbao.



Non solo: sempre stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna sull'ex Siviglia ci sarebbe anche la Juventus, desiderosa di rinforzare l'organico e di attuare un vero e proprio sgarbo di mercato alla Beneamata.



Marotta osserva, data anche la scadenza di contratto dell'ormai esubero del club di Bartomeu.