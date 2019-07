Mercato Inter: un "cedibile" a sorpresa, due club su di lui

Le ultime indiscrezioni di mercato hanno aperto un nuovo fronte lato uscite. Secondo molti addetti ai lavori Matteo Politano non rientrerebbe tra i giocatori che mister Conte giudica funzionali al suo assetto tattico e dunque una sua cessione può essere messa in preventivo.

Il laterale è stato uno dei più positivi nell’ultima stagione e anche in virtù di ciò l’Inter non ha esitato a riscattarlo poche settimane fa dal Sassuolo per 20 milioni, dopo averne versati 5 nelle casse emiliane lo scorso anno per il prestito.

All'esterno nerazzurro è molto interessato il Torino, che non vorrebbe svenarsi per Verdi vista la richiesta del Napoli di oltre 25 milioni. Anche l'Atalanta monitora da vicino il ragazzo, che piace molto a Gasperini. La valutazione che l'Inter fa di Politano è di 20 milioni. importo che permetterebbe di non dover contabilizzare alcuna minusvalenza.