Mercato Inter, un big sarà ceduto? In difesa salutano in due

Idee Inter. In attesa di chiudere la stagione con il traguardo dello scudetto, i nerazzurri sono chiacchieratissimi sul calciomercato. Come riporta tuttomercatoweb, potrebbe servire almeno una cessione per far fronte alla crisi di liquidità.

Occhio, per la fonte, a Lautaro che ha molte richieste. Per il ruolo di portiere il nome nuovo è Cakir, ma costa tanto (30 milioni). A parametro zero ecco, invece, Maksimovic.

In difesa, due nerazzurri potrebbero salutare: D'Ambrosio e Kolarov.