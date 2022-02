Mercato Inter, un big a parametro zero si allontana

Mercato Inter, due big europee si tuffano su Ginter.

Il difensore tedesco è da tempo nel mirino della squadra nerazzurra per rimpolpare il reparto arretrato, soprattutto se, come da tempo si vocifera, dovesse andare via Stefan de Vrij, che la società potrebbe mettere sul mercato per ottenere una grande plusvalenza, abbassare il monte ingaggi e l'età media della rosa. Nelle ultime ore, come riportato dal sito Calciomercato.com, su Ginter si sarebbero inserite due nuove squadreeuropee che proveranno in ogni modo a prelevarlo questa estate a parametro zero.

Si tratta, infatti, dell'Arsenal di Arteta, alla ricerca di una difensore che possa avere caratteristiche di regista arretrato, ma soprattutto del Barcellona, che sta cercando da tempo un sostituto di Gerard Piquè. Un'occasione ghiotta visto che il difensore ha già comunicato al Borussia Monchengladbach che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. L'Inter resta vigile su di lui, ma non ha la minima intenzione di partecipare ad aste che possano far aumentare le offerte di stipendio a dismisura.

Vedremo quale sarà l'epilogo di questi interessamente e, soprattutto, se la società nerazzurra affonderà il colpo in maniera definitiva su Ginter o se, invece, si concentrerà sull'acquisto di altri giocatori. Intanto, a tenere banco, sono i più urgenti rinnovi di contratto, soprattutto quello di Marcelo Brozovic e di Ivan Perisic: il primo sembra essere vicino all'accordo definitivo, il secondo chiede ancora troppo per le casse dell'Inter e, anche se c'è la volontà di proseguire, ancora non ci sono stati passi avanti e si valuterà meglio nelle prossime settimane, quando si capirà di più.