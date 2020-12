Mercato Inter, un attaccante vicino alla Stella Rossa

Come è stato riportato da Sky Sport, il mercato in uscita dell'Inter comincia ad entratre nel vivo in vista della prossima sessione di gennaio. La dirigenza nerazzurra, infatti, starebbe per concludere il primo affare con la Stella Rossa di Dejan Stankovic.

Dopo due stagioni al San Gallo, in Svizzera, Axel Bakayoko, esterno francese cresciuto nel vivaio interista, starebbe per approdare nella squadra serba che affronterà il Milan in Europa League.

Una prima operazione in via di definizione in attesa di altri colpi in uscita per finanziare quei giocatori in entrata più funzionale all'idea di calcio di Antonio Conte.