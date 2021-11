Mercato Inter, un attaccante del Torino nel mirino per gennaio: la situazione

Mercato Inter: i nerazzurri ci proveranno per Simone Zaza.

L’attaccante del Torino, dopo un’esperienza in Piemonte non proprio esaltante, che non è cambiata con l’arrivo di Ivan Juric sulla panchina granata, visto che il minutaggio in campo è addirittura diminuito rispetto alla passata stagione, potrebbe essere ceduto dalla società del presidente Urbano Cairo durante la sessione di mercato di gennaio. Su di lui l’Inter starebbe facendo qualche riflessione, dopo che nerazzurri e Zaza erano stati vicini già nella scorsa sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato da parte del quotidiano sportivo Tuttosport, l’ex attaccante della Nazionale e della Juventus, potrebbe essere la pedina giusta per poter rinforzare l’attacco nerazzurro e trovare quella prima punta fisica che possa fare da riserva ad Edin Dzeko e Lautaro Martinez che da inizio stagione non stanno avendo un attimo per rifiatare, forzando spesso la loro permanenza in campo e rischiando problemi fisici, come accaduto al bosniaco durante il derby – leggi qui le condizioni dell’attaccante nerazzurro.

Vedremo se quello di Zaza potrà essere davvero il nome giusto per Beppe Marotta e Piero Ausilio. Di sicuro, per la dirigenza di viale della Liberazione, quello del granata non è l’unico nome sotto la lente di ingrandimento, con altri attaccanti che stuzzicano molto i dirigenti e che potrebbero fare al caso del tecnico interista, Simone Inzaghi: da Belotti a Scamacca, fino a Marcus Thuram, tante sono le alternative che potrebbero fare al caso dell’Inter. Ma la condizione principale è sempre la stessa: prima di poter acquistare qualunque attaccante, c’è bisogno della partenza di Alexis Sanchez – leggi qui le ultime sulla questione attacco dell’Inter.