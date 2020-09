Mercato Inter, un assist per Kantè potrebbe arrivare dal Chelsea stesso

Il sogno del mercato dell'Inter e di Antonio Conte è N'Golo Kantè. Il centrocampista francese del Chelsea, però, costa molto e l'Inter non ha al momento la liquidità necessaria per andarlo ad acquistare. In più, come dichiarato ieri dal tecnico del Chelsea, Frank Lampard, i Blues non intendono privarsi del campione del mondo.

Dai tabloid inglesi arriva però un assist all'Inter. Al Chelsea piace molto Declan Rice, centrocampista della nazionale inglese in forza al West Ham. Il 21enne ha disputato la prima parte della sua carriera giovanile, esattamente dal 2006 al 2014, proprio al Chelsea, poi i Blues lo hanno ceduto agli Hammers e ora lo rivorrebbero per rinforzare il loro centrocampo.

Il costo del suo cartellino è particolarmente elevato e il Chelsea sarebbe pronto ad offrire 45 milioni ma prima è necessario, anche per la squadra di Lampard, fare delle uscite. Numeriche, pecrhè l reparto di centrocampo è già molto affollato, ed economiche, con i Blues che hanno già investito molto in questo mercato ed ora hanno bisogno di incassare.

Ecco perchè Kantè non è più così intoccabile come Lampard vuole far credere. L'arrivo di Rice gli toglierebbe dello spazio e una sua cessione darebbe al Chelsea quella liquidità necessaria per arrivare al centrocampista del West Ham. Un assist per l'Inter, che però, come il Chelsea, se non riesce a fare qualche cessione e ad incassare, non può andare all'assalto del francese. Un effetto domino che può incastrarsi così da regalare a Conte il suo pupillo. Un domino che deve, però, partire proprio dall'Inter.