Mercato Inter, un altro giovane torna alla base

di Redazione, pubblicato il: 27/06/2023

(Mercato Inter) Dopo due anni di prestito al Basilea Darian Males torna in nerazzurro. Il club svizzero infatti ha deciso di non riscattarlo con i 4 milioni di franchi previsti dal contratto di prestito originario. E’ quanto riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Il classe 2001 potrebbe però non parcheggiare a lungo alla Pinetina. Secondo il quotidiano tedesco Blick lo Stoccarda lo starebbe seguendo da vicino tanto da inviare un proprio osservatore a visionare Svizzera Italia Under 21 proprio per monitorare il ragazzo.