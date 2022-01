Mercato Inter: un altro addio a centrocampo, sorpresa per la Fiorentina?

Ultimo giorno di mercato con vista su Firenze per un insospettabile.

La Fiorentina sta monitorando come sfruttare al massimo queste ultime ore di mercato. Pare infatti che la società di Rocco Commisso stia cercando rinforzi anche a metà campo, oltre alla già nota conferma di Cabral per l’attacco.

A questo proposito il quotidiano La Nazione scrive di un interessamento da parte dei viola per il centrocampista uruguaiano dell’Inter Matias Vecino. Sarebbe un gradito ritorno del giocatore in Toscana, qualora i nerazzurri non dovessero trovare per lui una sistemazione adatta, e verrebbe puntellata la rosa a disposizione di mister Italiano.

Dalle parti di Milano stando ai freddi numeri la squadra di Inzaghi si è già privata di un’unità in mezzo al campo col passaggio di Sensi alla Sampdoria. Per questo motivo finché l’interesse della Viola non si concretizzerà, verosimilmente Vecino resterà nerazzurro.

Tutto dipenderà da questa ultima giornata utile per muoversi sul mercato, fino alle 20.00 la Fiorentina avrà tempo per affondare il colpo o ripiegare su altre piste come ad esempio Dominguez del Bologna, il mediano sempre secondo quanto riportato sarebbe un profilo gradito al club.