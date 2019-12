Mercato Inter, un affare che sembrava in dirittura di arrivo vicino a saltare

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe rinunciato, in vista della sessione di gennaio, a cercare un rinforzo in attacco. Il nome caldo era quello del francese Olivier Giroud.

L'attaccante del Chelsea rappresentava il profilo ideale, visto che sarebbe arrivato nell'ambito di un'operazione low cost e conosce già il gioco di Conte, con cui ha lavorato proprio a Londra.

Tuttavia, come scrive la rosea, l'Inter avrebbe deciso di non fare acquisti in quella zona del campo, a meno che non parta Politano. Il giocatore arrivato un anno fa dal Sassuolo però non sembra essere vicino ad un addio a gennaio.