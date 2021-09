Mercato Inter: ultime notizie. Si lavora a 2 colpi: uno per gennaio

Il mercato, compreso quello dell'Inter, non si ferma mai. Le ultime notizie parlano infatti di due possibili colpi da parte dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Uno, addirittura, potrebbe 'andare in porto' già a gennaio.

Come sempre, mettiamo ordine. A quanto si apprende, Alexis Sanchez - che negli ultimi due anni ha già percepito 12 milioni di euro e il suo ingaggio è fra i più alti della rosa nerazzurra - potrebbe lasciare Milano già a gennaio. Secondo il Sun infatti si prospetterebbe un derby di mercato tra Siviglia e Betis: ne parliamo in questo articolo. 'Liberandosi' dei sette milioni di stipendio annuo del cileno, l'Inter potrebbe avere 'possibilità di manovra' per il primo colpo a cui starebbe pensando (da tempo?) Marotta. Si tratta di Donny van de Beek, centrocampista del Manchester United. L'olandese è riuscito ancora a ritagliarsi un adeguato spazio nella squadra di Ole Gunnar Solskjær. Nei giorni scorsi anche una delle icone del calcio orange, Marco Van Basten, aveva definito la scelta del calciatore poco intelligente. "Se dici di aver parlato con il Real Madrid e poi passi al Manchester United, stai puntando troppo su te stesso ma - aveva sottolineato l'ex attaccante del Milan - Van de Beek non è così bravo". L'approfondimento potete leggerlo qui.

Il secondo obiettivo di Marotta riguarda l'attacco. Una premessa: come vi avevamo anticipato - l'articolo è questo - a fine stagione Ivan Perisic potrebbe salutare l'Inter e provare una nuova esperienza in Germania. Il club si libererebbe dunque di un altro ingaggio 'pesante' e avrebbe nuova linfa da poter investire sul mercato. Come? Non è una sorpresa che, da molto tempo, Marotta abbia messo gli occhi su Dusan Vlahovic della Fiorentina. Nei giorni scorsi, durante uno dei collegamenti alla vigilia del match del Franchi, il giornalista di Sky, Matteo Barzaghi, ha confermato come il serbo "piaccia moltissimo". Il costo? Almeno 70 milioni di euro. Ma - ed è un'altra variabile da non trascurare - a fine stagione potrebbe salutare la Pinetina anche Arturo Vidal, alleggerendo ulteriormente le casse del club di un altro ingaggio da top player (dopo quelli, appunto, di Sanchez e Perisic).