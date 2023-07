Mercato Inter, ufficiale una cessione in prestito: il comunicato

di Davide Currenti, pubblicato il: 15/07/2023

Mercato Inter, Valentin Carboni è un nuovo giocatore del Monza. L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa da parte del club nerazzurro. Dopo l’Inter, ecco la nuova avventura calcistica del giovane fantasista argentino.

Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentín Carboni all’AC Monza. L’attaccante classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024″.

Mercato Inter, rinforzo per Palladino

Nonostante la giovane età, a Monza Valentin Carboni può trovare la giusta dimensione per iniziare a giocare con continuità in serie A.

Un rinforzo per il tecnico Raffaele Palladino. Un Monza che, nella prima stagione in serie A, ha giocato un calcio offensivo da quando Palladino ha preso il posto di Giovanni Stroppa. E per Carboni può essere l’ambiente giusto.