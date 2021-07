Mercato Inter, ufficiale il ritorno di Vanheusden ma il suo futuro è già deciso

Giornata di annunci in casa Inter. Dopo aver ufficializzato la cessione di Sebastiano Esposito al Basilea, i nerazzurri hanno comunicato anche il ritorno di Zinho Vanheusden. L’Inter, infatti, ha deciso di esercitare l’opzione di contro riscatto per circa 16 milioni di euro.

MILANO - FC Internazionale Milano comunica di aver completato le operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi.

Il difensore belga, reduce da un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per una buona parte della scorsa stagione, sembrerebbe destinato a lasciare nuovamente l’Inter in prestito per giocare con continuità. Il classe ‘99 sarebbe infatti vicinissimo al Genoa. Il suo obiettivo sarebbe quello di convincere il commissario tecnico del Belgio a convocarlo per il prossimo Mondiale che si terrà in Qatar del 2022.