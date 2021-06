Mercato Inter, UFFICIALE: due difensori rinnovano per un anno

Due rinnovi in casa Inter quest'oggi, con Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia che faranno parte della rosa nerazzurra ancora per una stagione e daranno delle alternative in più a Simone Inzaghi sulla linea difensiva.

Ecco i comunicati ufficiali dal sito nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Danilo D’Ambrosio: il difensore classe 1988, in nerazzurro dal 2014, vestirà la maglia dell’Inter fino al 30 giugno 2022".

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Andrea Ranocchia: il difensore classe 1988, all’Inter dal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022".