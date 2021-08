Mercato Inter: 'Tutto su Zapata, ma Dzeko è l'alternativa'

Mercato Inter: "Per la sostituzione di Romelu Lukaku si punta forte su Duvan Zapata. Edin Dzeko è più defilato, mentre Dusan Vlahovic costa tanto e la Fiorentina vuole blindarlo". È il punto della situazione fatto oggi, giovedì 5 agosto, dal Corriere dello Sport.

"Il bomber dell'Atalanta - scrive Andrea Ramazzotti nel suo articolo - è quello che per profilo, caratteristiche fisiche e tecniche, si avvicina di più a Lukaku. Ha due anni in più di Big Rom e nelle ultime due stagioni ha segnato di meno rispetto al belga. Gasperini non vorrebbe perderlo ma, vista l'età del colombiano, i Percassi valuteranno una cessione se da Milano arriverà una proposta da almeno 40-50 milioni più bonus". Il Corriere dello Sport spiega poi che "il secondo nome della lista interista è quello del bosniaco della Roma che ha la controindicazione legata all'età (35 anni), un fattore che preoccupa parecchio la dirigenza". Ramazzotti sottolinea come "Inzaghi lo conosca benissimo" e poi aggiunge "lo stima e sotto l'aspetto della fisicità il pur difficile paragone con Lukaku in qualche modo reggerebbe".

Secondo il Corriere dello Sport è "complicato l'affare Vlahovic che è diventato il simbolo dell'era Commisso e che il patron viola non vuol far partire perché tratta il rinnovo per blindarlo".