Mercato Inter, tutto su De Paul: due contropartite per convincere l’Udinese

Il grande obiettivo di mercato per la prossima stagione è Rodrigo De Paul dell’Udinese, nome in cima alla lista di Antonio Coite. L’argentino si sta dimostrando anche in questa stagione come uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato e sembrerebbe ormai pronto a fare il salto di qualità in una big.

L’Inter è da tempo sulle tracce del giocatore e durante la prossima finestra di mercato avrebbe intenzione di tentare l’affondo decisivo e battere la forte concorrenza del Paris Saint-Germain. L’ostacolo principale resta sempre lo stesso, ovvero la valutazione di 40 milioni di euro fatta dall’Udinese.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto i cartellini di Andrea Pinamonti e Lucien Agoumè per provare ad abbassare il prezzo e convincere l’Udinese. Molto dipenderà anche dal futuro societario dell’Inter, con Suning alla ricerca di nuovi investitori.