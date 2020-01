Mercato Inter, tutto quello che c'è da sapere su Young, Eriksen e Giroud

E' ufficialmente entrato nel vivo il mercato interista. Con Ashley Young sempre più deciso a vestirsi subito di nerazzurro, l'Inter sta lavorando per accelerare sui fronti Christian Eriksen e Olivier Giroud.

Il fuoriclasse danese ha già un accordo di massima con il club di Viale della Liberazione che gli fornirebbe un corrispettivo annuo pari a 10 milioni di euro netti. Adesso non resta che trattare col Tottenham e tentare di avere Eriksen già in questa sessione di mercato, anticipando la concorrenza di United e Real Madrid.

Discorso quasi analogo per Olivier Giroud. Il campione del mondo ha già dato il proprio assenso per trasferirsi a Milano, ma per l'Inter adesso arriva la parte più complicata: trattare il prezzo del cartellino dell'ex Ajax e anticipare anche in questo caso le altre concorrenti.