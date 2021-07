Mercato Inter, tutto fatto per la cessione di Esposito: stasera l’annuncio

Arrivano importanti novità sul futuro di Sebastiano Esposito. L’attaccante nerazzurro, reduce dal doppio prestito alla Spal fino a gennaio e dalla promozione in Serie A con il Venezia, è pronto ad iniziare una nuova esperienza in prestito per giocare con continuità e completare il suo percorso di crescita.

Nelle ultime settimane il giovane talento è stato accostato a diversi club italiani, tra cui Sassuolo e Parma, ma il suo futuro dovrebbe essere all’estero, precisamente in Svizzera. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il giocatore sarebbe vicinissimo al trasferimento a titolo temporaneo al Basilea.

L’affare sarebbe in dirittura d’arrivo e le parti starebbero risolvendo gli ultimi dettagli. Sebastiano Esposito, svela il giornalista, sarebbe già in viaggio per la Svizzera ed entro stasera sarebbe già prevista la firma.