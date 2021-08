Mercato Inter, tutto fatto per l’esterno. Hakimi solo un ricordo

Dopo aver piazzato il colpo Edin Dzeko in attacco, l’Inter ha chiuso anche per Denzel Dumfries, da sempre considerato la prima scelta dei nerazzurri per la fascia destra. Sarà dunque il classe 1996 del Psv Eindhoven l’erede di Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain nelle prime settimane di questa sessione di mercato. L’esterno è reduce da alcune ottime stagioni con la maglia del club olandese e si è messo in luce specialmente nel corso dell'ultimo Europeo con la maglia degli Orange, dove ha segnato due gol in quattro partite.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno raggiunto nelle scorse ore un principio di accordo con il Psv Eindhoven, fondamentale il lavoro di Mino Raiola, agente dell’olandese. I due club adesso stanno limando gli ultimi dettagli e lavorando ai documenti per accelerare i tempi per permettere al giocatore di raggiungere Milano il prima possibile per sostenere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto.

Stando alle ultime indiscrezioni, Denzel Dumfries potrebbe arrivare in Italia già in serata o al massimo domani. Intesa tra i due club raggiunta sulla base di 12,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus legati alla qualificazione in Champions League e alle presenze del giocatore.