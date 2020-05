Mercato Inter, tutto fatto per il terzino: battuta la concorrenza del City

Dopo aver chiuso per il talento bulgaro Nikola Iliev, i nerazzurri sarebbero pronti a piazzare un altro importante colpo in prospettiva. Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe vicinissima ad ingaggiare Georgios Vagiannidis, terzino destro classe 2001 di proprietà del Panathinaikos. L’Inter avrebbe battuto la concorrenza di altri due top club europei come Manchester City e Monaco e sembrerebbe ormai a un passo dal talentuoso terzino.

Il talento greco è in scadenza di contratto il prossimo giugno e avrebbe deciso di non rinnovarlo. Al Panathinaikos andrebbero comunque 410 mila euro come premio di formazione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero da tempo in contatto con il m padre e agente del giocatore e avrebbero già raggiunto un principio di accordo.

Il club nerazzurro avrebbe proposto al giocatore un contratto quinquiennale da 400 mila euro a stagione. I nerazzurri, inoltre, avrebbero garantito al giocatore la convocazione per il prossimo ritiro precampionato con la prima squadra per provare a convincere Antonio Conte.