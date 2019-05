Mercato Inter, tutto fatto per il suo arrivo: 10 milioni a stagione

Antonio Conte si appresta ad essere il nuovo allenatore dell'Inter. Una voce di mercato che si è intensificata nelle ultime settimane, trovando molte conferme tra gli addetti ai lavori. L'ultima conferma è arrivata da Romeo Agresti di goal.com.

Il giornalista ha parlato dei dettagli che legheranno Conte all'Inter per i prossimi anni. Un contratto pluriennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Non c'è stato nessun inserimento della Juventus, neanche nel momento in cui il club bianconero e Massimiliano Allegri hanno deciso di concludere il rapporto lavorativo.

Dopo un anno di stop, l'allenatore italiano si prepara a tornare su una panchina in serie A. L'ultima avventura è stata alla guida del Chelsea, dove Conte ha riportato il club inglese a vincere la Premier League.