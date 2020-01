Mercato Inter - Tutti gli indizi di oggi portano ai nerazzurri

L'Inter lavora a passo spedito per regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva per continuare a lottare per lo scudetto. I due obiettivi di mercato, Ashley Young e Oliver Giroud sono finiti in tribuna con i rispettivi club.

Se per il francese la porta d'uscita del Chelsea è aperta, Lampard infatti ha approvato la sua eventuale cessione, quella dell'inglese resta socchiusa. Il Manchester United non vorrebbe perdere il capitano, ma il calciatore spinge fortemente per vestire la maglia nerazzurra.

L'accordo con il campione del mondo francese l'Inter lo ha già, ora resta solamente da trovare l'intesa con il Chelsea, stesso discorso anche per il terzino ex Aston Villa.

Marotta & co. continuano a lavorare alla rosa del futuro, decisi a fornire una squadra in grado di avere più risorse durante la stagione.