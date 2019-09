Mercato Inter - Tuchel fa sorridere i nerazzurri: il tecnico boccia un obiettivo

Psg-Tuchel: clima burrascoso anche in termini di mercato. Il tecnico del club parigino, secondo quanto riportato da Paris United, avrebbe detto no all'acquisto di Tonali dal Brescia.



Il wonderkid del club di Cellino è anche nel mirino dell'Inter, con gli osservatori andati più volte al Rigamonti per osservarlo più da vicino.



Leonardo avrebbe annotato sul suo taccuino il giovane regista, anche se l'ex allenatore del BVB non sarebbe del tutto convinto dell'affare. L'Inter rimane alla finestra