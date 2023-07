Mercato Inter, Trubin non si nasconde, altro messaggio ai nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 13/07/2023

(Mercato Inter) Anatolyi Trubin ha un grande pregio. Parla chiaro o comunque fa intendere senza equivoci il suo pensiero. Dopo aver seminato like e post vari sulle ultime vicende di mercato nerazzurro oggi arriva il segnale più importante. Sui social è apparso l’ultimo lavoro di Inter Media House per la presentazione della nuova maglia. Lo stemma in giallo, il logo di Paramount+ in bianco. Chi ha messo uno dei primissimi like al video? Esatto, proprio Trubin. Nelle more della definizione del passaggio di Onana al Chelsea il portiere dello Shakhtar sta facendo capire in ogni modo quale sia la sua aspirazione.